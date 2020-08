GALERII | Noblessneri valukoda täitus Veljo Tormise sünniaastapäeval tema muusikaga 

See pilguheit seljataha on justkui antud läbi Tormise enda silmade – kava teljeks oli 2009. aastal valminud varasemate vokaalteoste seaded keelpilliorkestrile pealkirjaga „Reminiscentia“, mida helilooja on ise kirjeldanud kui „meenutust, unistust, mälestust möödunust, hüvastijättu oma loominguga, tagasivaadet elule“. Kavas põimusid Tormise loomingu erinevad tahud: koori-, soolo- ja orkestrimuusika ning luuletekstidel ja rahvaluulel põhinev looming.