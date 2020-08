Inimesed Gerli Padar: olen emotsionaalne sööja Tervis Pluss , täna, 08:59 Jaga: M

Gerli Padar Foto: Erki Pärnaku

"Kui ma ei vaata, mida ma söön, on küll nii, et söön ühe saiakese ja seda on kohe näha. Kurb, et see nii on, sest mulle väga meeldib süüa," paljastab lauljatar Gerli Padar ajakirjale Tervis Pluss antud intervjuus.