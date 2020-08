GALERII | Käsmus läks käima järjekordne Viru folk 

“Kogu programm ja üritus on korraldatud arvestades võimalikku haigusohtu. Oleme viinud sisse mitmed muudatused, näiteks jäävad ära öösimmanid ja rahvamajas, kus toimuvad mõned kontserdid ja kino, on paigutatud 200 tooli asemel hõredalt vaid 100 istumiskohta. Teenindajatele jagame soovi korral maske ja piletikeskusele on tellitud pleksiklaasist sein. Igal pool on olemas desinfitseerijad, isegi kauplejatega on tehtud leping, et peab olema võimalus käte puhastamiseks,” selgitab Veedla. Ka metal- või rokk-kontserte, kus inimesed kogunevad lava ette ja elavad kaasa, korraldaja sõnul ei tule. “Sel aastal on rahulikud kontserdid, kus inimesed istuvad ja naudivad kontserti, hoides distantsi.”