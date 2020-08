Surm ja matused koroona ajal: „Ma tunnen siiani puudust peielauast.“ 

Koroona tõttu kehtestatud eriolukord puudutas ka matuseid. „Alguses öeldi, et ei tohi üldse ärasaatmist korraldada,“ tuletab Andres Tõnissoo, Tartu krematooriumi direktor, meelde riigi ja omavalitsuse kriisikomisjonide esimesi juhiseid. „Mida aeg edasi, seda konkreetsemaks suunised muutusid. Parim, mida me esimestel nädalatel teha saime, oli aga see, et lükkasime kirstu ukse juurde, paar-kolm lähedast ja jutlustaja olid sees, ülejäänud leinajad väljas.“