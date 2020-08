NUNNU! Genka jagas pisipojast armsat pilti: nagu näha olen suuremaks kasvanud 

Maris Kõrvits teatas beebiootusest 2018. aasta detsembri keskpaigas. "Maailmas sünnib imesid. Imedel palju nimesid. NELJAS. Neli on uus kolm," kirjutas naine Instagrami pildi juures, millel ilutsesid beebipapud. “See on täiega lahe! Olen kogu aeg sisimas kolme last soovinud ja see pisike täidabki mu unistuse," avaldas Henry ajakirjale Pere ja Kodu toona.