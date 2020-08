Inimesed Aleksei Turovski: „Ei ole üldse kindel, kes kelle kodustas – kas inimene kassi või kass inimese.“ Sirje Presnal , täna, 22:30 Jaga: M

„On uskumatu, mida see loomake on saavutanud nurru ja mjäu abil,“ sõnab zooloog Aleksei Turovski kassidest rääkides. Kiisud on kõige kõigemad loomad mitmes kategoorias ja tänasel rahvusvahelisel kassipäeval on just õige aeg neid natuke kiita.