Lady Gaga näitas viimaks meigivaba nägu 

Lauljanna avaldas tänu MTV videomuusikaauhindade gala üheksa nominatsiooni eest. "Olen nii tänulik ja õnnistatud," ütles albumiga "Chromatica" laineid lööv staar. "Praegu on inimestel maailmas käsil väga rasked ajad. Hindan seda au väga ja mul on vedanud, et saan sellist päeva näha."