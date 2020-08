Inimesed PALJU ÕNNE! Andi Raig palus kallima kätt Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 15:45 Jaga: M

Andi Raig Foto: TAIRO LUTTER

Raadiohääl Andi Raig palus 5. augustil enda elukaaslase Kärolin Loosaare kätt. „Soon to be Mrs. Raig,” kirjutab Kärolin Facebooki postitatud pildi juurde, kus on näha ka imeilusat kihlasõrmust.