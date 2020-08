Poja matnud lauljanna: „Arvestasin, et üledoos võib ta tappa.“ 

Poja surma järel on Melissat raputanud süümepiinad. Kas ta saanuks midagi teha? Kas poja surm oli tema süü? Rinnavähi seljatanud lauljanna pruugib juba aastaid valude leevendamiseks kanepit ning on rääkinud, et tal oli kombeks seda koos oma vanemate lastega kõhvida.

"Aga mu süümekad kahanevad, sest neist pole mulle enam mingit kasu. Beckett ei tahaks seal, kus ta nüüd on, et ma end piinaks."

Etheridge'il on, kelle nimel edasi elada - tal on 13aastased kaksikud Johnnie Rose ja Miller Steven ning 23aastane tütar Bailey. "Usun, et elu tuleks elada võimalikult suure rõõmuga. Aga elu koosneb ka kontrastidest. Elu käib üles-alla. Olen piisavalt kaua elanud, et seda teada. Ja ei tohi pilli põõsasse visata. Ei tohi alistuda."