FILMISAADE „DUUBEL“ | Ära muretse, Eesti rämpskino austaja, „Õiglus 2“ võtted käivad täies hoos! 

Kui Toomas Aria enda märulifilmi „Õiglus“ ideed esmakordselt kodumaalastele tutvustas, ei osanud keegi arvata, et sellest saab unustamatu kultushitt. Kahjuks või õnneks aga nii läks ning kuna loodus tühja kohta ei salli, on järjeosa juba valmimas. „Duubel“ piilubki sel korral pisut kulisside taha, et teada saada, kuidas võtted edenevad.