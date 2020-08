Gwyneth tunnistab, et tema ja Chris Martin ei sobinud kokku 

Hollywoodi täht (47) kirjeldab oma 38. sünnipäeva 2010. aasta septembris, mille ta veetis koos abikaasaga idüllilises Toscanas. Maja oli imekauni vaatega ja õdus, köögilaud aiaandide all lookas. "Ma ei mäleta, millal see täpselt juhtus. Ma ei mäleta, mis nädalapäev või kellaaeg oli. Kuid ma teadsin - vaatamata pikkadele jalutuskäikudele ja veel pikematele pikutamistele, suurtele klaasitäitele Barolo veinile ja käest kinnihoidmisele - et mu abielu on läbi."

Nüüd tunnistab Paltrow, et tema ja Chris olid selleks ajaks juba aasta aega lahus olnud. Tegelikult polnud nad algusest peale päris hästi kokku sobinud. "Me ei sobinud ikka päriselt kokku," tõdeb Gwyneth. "Alati oli mingi ebamugavus ja rahutus. Aga oma lapsi armastasime me täiega."

Paltrow ja Martin lubasid järgida teadliku lahkumineku kontseptsiooni - see sõnastus põhjustas ohtralt pilkeid. 2018. aastal andis Chris aimu, et abielu purunemine oli ränk. "Tundsin end ümmarguse nullina." Üks bändikaaslastest rääkis oma hirmust, et Chris võib endale otsa peale teha. "Muretsesin tema pärast niivõrd, et olin hommikul väga rõõmus, kui sain temalt SMSi, mis andis aimu, et tal on kõik korras."