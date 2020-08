Urmas Liiv: „Minu tulevane elukaaslane on see, kellega me ületame järgmisel suvel Atlandi ookeani.“ 

Ei ole ju sedasi, et toimetuse juhataja ütleb: seda uudist kajastame nii…

…eks nad raudselt ütlevad ka seda. Võib-olla nad ei taju aga lihtsalt suuremat pilti, sest nad tsiteerivad enamasti samu allikaid. Kui ma kuulen uudistesaates, et keegi tsiteerib mõnd poliitikut või mingit varjamatult politiseeritud väljaannet – nagu Politico, New York Times või Washington Post – või Putini pressiesindajat Peskovi, siis ma tahaksin alati küsida, et kuulge, mis teil viga on, kas teil ei ole telefoni laua peal? Helistage Peskovile või algallikale ja küsige, kuidas asi päriselt oli, ärge tsiteerige välismaa kanaleid. Kas teil pole numbreid või telefoni või te ei oska rääkida?

Peaks Neeme Raua käest küsima, kui lihtne on Peskovile helistada.

Ei ole keeruline! Kui kätte võtta, ei ole ükski asi keeruline. Kas te tahate öelda, et ühelgi ajakirjanikul pole Peskovi numbrit? Kindlasti on! Ja kui ei ole, siis ta leiab. See ongi andeka ajakirjaniku ja imeliku ajakirjaniku vahe, et andekas leiab numbri, mida tal vaja on.

Mul on üldse raske uudiseid jälgida. Uudised koosnevad minu jaoks teemadest ja minul on teemadega niimoodi, et kui ma hakkan midagi uurima, on mul arvutis lahti 40 erinevat algallikat koos viidete, linkide ja tsitaatidega. Ma töötan teema nii korralikult läbi, et tean seda hindele 5+. Vahel on mul raske mõnd teemat oma sõpradega jagada, sest tahan nad kohe mõttetegevuse lõppu juhatada, aga enamasti on see töö, mis tuleb igaühel endal ära teha.

Loomulikult ei saa ajakirjanik hakata lugu jutustama, kui ta teemas ei orienteeru, aga sageli pole süvenemiseks just palju aega.

Ma olen sellega kursis. Nagu ka sellega, et inimesi suruvad raamidesse katkematud auhindamised pluss piiravad pangalaenud ja muud kohustused, mis nende elus on – laste kasvatamised ja asjad.