„PUUDUTA MIND“ | Infovälja- ja sagedusterapeut Liis Kuurme: aeg on taastumatu ressurss ja seetõttu tasub seda investeerida ennekõike iseendasse 

Infovälja- ja sagedusterapeut Liis Kuurme sõnab, et me igaüks vajame aeg-ajalt seda „juhtmest väljatõmbamist“, kuid erinevate inimeste jaoks tähendab see erinevaid asju. “Viimasel ajal kuulen aina enam, et seda „väljatõmbamist“ on kuidagi väga raske teha, sest inimesed on harjunud olema pidevas tegevuses. Aga nipp, kuidas ennast välja lülitada, on pigem otsus teha midagi täiesti erinevat.

Üksindust karta pole põhjust

Üksiolemine ja üksidus on Liisi sõnul kaks väga erinevat teemat, ehkki neid pannakse sageli ühte patta. “Kuna mina isiklikult vajan päris palju üksiolemise aega, on see tihti teistele inimestele mõistetamatu, et kas ma siis ennast üksikuna ei tunne? Üksindus on midagi, mida inimesed meeletult kardavad! See on see tunne, et „ma olen selles maailmas täiesti üksi ja keegi tegelikult ei hooli“. Seetõttu valitakse ka sageli olla keskkonnas/suhtes/olukorras, kus lähedased justkui ei sobi, aga hirm üksinduse ees on palju hullem,” toob ta näite enda elust.

“Üksiolemine seevastu on midagi hoopis muud. Mina kasutan neid hetki, kus tegelen oma sisemaailmaga – viibin vaikuses, olles siis kas lihtsalt eraldi ruumis, looduses ja naudin seda eraldi olemist kõigist müratekitajatest ja inimestest. Üksiolemise mõte ongi olla omaette ja laadida neid akusid, mida kellegi teisega koos olles ei saa laadida. Selles üksiolemises on ühtäkki nii palju mõtteid, ideid ja sellest saab väga palju inspiratsiooni. Seega ei tasu ühelgi inimesel karta seda üksiolemise aega, sest selles hetkes ollakse vägagi „kohal“ enda sees ja endaga ei hakka ju kunagi igav – mida sellest siis karta?! Üksindus võib aga avalduda ka seltskonnas olles ja teistega suheldes. Niisiis ei tasu neid kaht segamini ajada, vaid lubada endale pigem seda üksinda vaikuses viibimist ja nautida seda, mida selle käigus saab oma ellu luua!”