Transmees tõi ilmale oma teise lapse: kui mu keha suudab last kanda, miks peaksin sellest loobuma ainult seetõttu, et olen transsooline? 

Oma esimese lapse, tütre Azaelia, kes on nüüdseks kuueaastane, tõi ta ilmale 2014. aastal. Teine armas tüdrukutirts Jurnee sündis juulis. Laste isa on tema 29aastane elukaaslane Dominique.

See, et Kayden on transmees, kuid otsustanud seejuures siiski sünnitada, on paljud inimesed vihaseks ajanud, eriti internetis. Mõned kutsuvad meest isegi koletiseks. Kaydeni sõnul ei ole teiste arvamused teda kunagi negatiivselt mõjutanud.

“Kui Azaelia sündis, oli palju inimesi, kes ütlesid, et tunnevad talle kaasa, et ta kasvab suuremaks ja on segaduses. Nad ütlesid, et mu laps tuleks minult ära võtta ning kutsusid mind koletiseks. Kuid on oluline, et inimesed mõistaks, et meil kõigil on otsustusõigus oma keha üle ning õigus elada nagu me soovime,” ütles ta.

Muuhulgas on Kaydenit avalikult ja teravalt kritiseerinud konservatiivpartei liige Angela Stanton-King, kelle sõnul on absurdne, et naine, kes võttis hormoone ja lasi oma rinnad eemaldada nüüd lapsi saab. Kayden on võtnud enda ja teiste transnaiste kaitseks ette ka kohtutee, et teda laimavad ja ahistavad inimesed, sealhulgas Stanton-Kingi, vastutusele võtta.

“On südantlõhestav näha, et maailmas on nii palju vihkamist, aga ma olen tugev. Ma teen kõike selleks, et minu transsoolised vennad saaksid rahus lapsi saada. Ma armastan oma transsoolist keha!” kirjutab ta Instagramis.

Kaydeni sõnul ei tundnud ta tüdrukuna kasvades kunagi, et see oleks tema jaoks õige ning 20aastaselt alustas ta soomuutmisprotsessi. Seejuures teadis ta aga, et ei taha oma genitaale muuta.