PLAANID JÕUS! Üritusekorraldaja: me ei näe põhjust festivali väikeste koroonakollete tõttu ära jätta

Eile alanud armastusfilmide festival „Tartuff“ toimub tänavu juba 15. korda ja Tartu Raekoja plats muutub sel ajal Eesti suurimaks vabaõhukinoks. Festivali esindaja Kristiina Reidolvi sõnul on nende meeskond töötanud juba kevadest saadik mitme stsenaariumiga. „Sel korral on meil virtuaalne kinosaal kodulehel ja Elisa Stage’il. See tähendab, et enamik filmidest on publikule kättesaadavad kodus ja nad ei pea tulema selleks Tartu Raekoja platsile või Athena kinno. Meie eesmärk on pakkuda head filmielamust ja selle publik sel aastal kahtlemata saab.“