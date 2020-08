David Duchovny 60! Kas teadsid neid fakte tänasest juubilarist? 

* 1997. aastal sõlmitud abielust näitlejanna Téa Leoniga on Davidil kaks last. Liitu tumestas Duchovny seksisõltuvus, mida ta tunnistas 2008. aastal ravile minnes. Toona oli abielu sügavas kriisis, kuid suudeti siiski päästa. 2014 läksid abikaasad lõplikult lahku.

* 2015 andis Duchovny välja debüütalbumi "Hell or Highwater", mille mõjutajateks ta on nimetanud Leonard Cohenit, Bob Dylanit, Wilcot, R.E.Mi ja Flaming Lipsi. Kaks aastat tagasi ilmus näitleja teine album ning ta on oma bändiga päris palju ringi tuuritanud. 2018. aasta intervjuus avaldas David lootust, et plaate tuleb veelgi. "Minu vanuses kuivab paljudel inspiratsiooniallikas kinni, aga kuna ma alustasin nii hilja, tuleb mul laule nagu 17aastasel."