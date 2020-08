Mariah Carey õde süüdistab nende ema koletus kuriteos 

Täna 58aastaseks saava Alisoni elukäik on olnud kirev ja heitlik - ta on HIV-positiivne ning tabatud prostitueerimiselt. Superstaar Mariah temaga ei suhtle. Nüüd aga on Alison Carey esitanud nende 83aastase ema Patricia vastu kohtusse rängad süüdistused, kirjutab New York Post. Alisoni sõnul vallandas lapsepõlveaegne seksuaalne kuritarvitamine temas traumajärgse stressihäire, depressiooni ning uimastisõltuvuse, mis tema elu ära rikkusid.