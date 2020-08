Inimesed Moejahimees Neeme Raud: kui olid huvitavalt riietunud, anti sulle võimalus rohkem küsimusi esitada Kroonika , täna, 08:41 Jaga: M

Neeme Raud Foto: Robin Roots

Kui Neeme Raud 25aastaselt New Yorki elama kolis, sai talle kohe selgeks, et see on koht, kus välimus ja riided määravad ehk isegi saatuse, vahendab Kroonika