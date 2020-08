Saara Pius: multikate dubleerimine on nii nauditav töö, et seda teeks isegi tasuta  

"Näitleja jaos on alati see multika dubleerimine üks tohutult nauditav töö, et seda teeks isegi tasuta – eriti selliseid suuri ja lahedaid multikaid. Rasket seal midagi küll ei ole, kõik on puhas lõbu minu jaoks," räägib Saara Pius.

Kui näitlejad teksti sisse loevad, siis teavad nad vaid seda, mis nende stseenides toimus. "Kui me filmi sisse loeme, siis tegelikult me teame umbes, mis seal toimub, aga me teeme ära oma stseenid ja me näeme ka alles esilinastusel seda täispikka filmi," ütleb Roosalu, kes ise veel filmi vaatama jõudnud ei olegi.

Pius käis oma tütrega juba filmi vaatamas küll, kes sai aru, et ka esimesest filmis tuttav roosa tegelane ekraanil on ema häälega. "Ta on esimest osa näinud umbes 251 korda, nii et tal on kõik peas. Teine osa on, ma üleks, isegi veel lahedam ja ta vaatas seda väga andunult ja ma sain oma türele selgeks õpetatud erinevad muuskastiilid, nii et see on hariv multikas," sõnab Pius.