Kim Kardashian ja Kanye West läksid reisile paradiisisaarele, et abielu päästa, kuid keelatud on üks jututeema 

Samal ajal väidavad teised allikad, et Kanye on Kimile selgeks teinud, et ta kavatseb presidendiks pürgimist jätkata ja tema eesmärk on Valgesse Majja pääseda. Kuigi Kimil on palju põhjuseid, miks ta ei soovi, et Kanye presidendirallit jätkab, jääb Kanye oma otsuses vankumatult kindlaks. Kuuldavasti olevat Kim juba abikaasat anunud, et ta presidendiks pürgimisest loobuks ja oma vaimse tervisega tegeleks.