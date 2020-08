Plaadiarvustus | Trad.Attack! – energiast tulvil ja keskkonnasõbralik 

Trad.Attack! „Make Your Move“ (Trad.Attack!) Foto: Trad.Attack!

Veidi üle 40 minuti vältav plaat on küllaltki ühtlase tasemega ja energiast pakatav algusest lõpuni. Kui „Pass-Pass“ peaks neil suur hitt olema, siis tegelikult on sellega võrdseid ja veel paremaid lugusid õnneks ridamisi juurde võtta. Kas või omamoodi olemisega, hetkega mällu sööbiv laheda tekstiga „Vanamees“ või koolijõmme itsitama paneva pealkirjaga „Rikas sittus“. Huvitav täheldada, et üks lugu, „Armasta mind“, on koostöö vili noobli ja väga loomingulise laulva kitarristi Vaiko Eplikuga. Plaadil kasutatavate muusikainstrumentide valik on jälle üpriski lai – torupill, parmupill, viled jne traditsioonilisele kitarrile ja trummidele lisaks.