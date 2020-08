Juba teine inimene kaebas vandeadvokaat Robert Sarve aukohtusse: Sarv ei käitu tema hinnangul kutseeetikale kohaselt  

Kaebuse esitas Priit Kirss, kellega Sarv juba kohut käib, kuna Kirss nimetas kaks aastat tagasi Sarve klienti, seksuaalkasvatajat Rita Holmi pedofiilitariks.

Kirss leiab, et aukohtu uurimine Robert Sarve vastu on vajalik, kuna tema õiglustunnet on riivatud.

"Soovin, et aukohus annaks arvamuse, kas Robert Sarv on käitunud meediaga suheldes ja nõudekirju ja hagisid esitades kutseeetika kohaselt,” selgitab ta, muuhulgas häirib teda see, kui suured on Sarve menetluskulud identsete hagide puhul.