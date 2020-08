FOTOD | Bieber ja tema naine lasid end üheskoos ristida 

26aastane superstaar jagas usutalitusest fotosid, kust on näha, kuidas Bieber ja ta naine vee all käest kinni hoidsid.

"See on mu elu erilisemaid hetki," õhkab laulja Instagramis. "Tunnistada avalikult sõprade ja pereliikmete est oma armastust ja usaldust Jeesuse vastu."

Ajakirja People teatel on usk Bieberi ja Baldwini armusuhtes alati tähtsat rolli mänginud. 11 aastat tagasi tutvunud noored leidsid teineteist aastat hiljem New Yorgi kuulsa Hillsongi kiriku jumalateenistusel. 2018. aasta sügisel abielu registreerida lasknud paar korraldas aasta hiljem kirikliku laulatuse. Bieber rääkis tänavuses intervjuus oma usust ning sellest, et laseb sel suunata järgmist sammu enda ja Hailey kooselus - pere loomist.