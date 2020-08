SEE KÄIS KÜLL KÄHKU! Triinu-Liis Epneri kallim Justin ostis kihlasõrmuse: oleme abieluks valmis 

"Ärge kritiseerige, aga mul on väike üllatus teile jagada," muigab Justin ja võtab taskust välja Triinu-Liisile mõeldud kihlasõrmuse. "Ma tean, et see on täiesti hullumeelne ja ei tea, millesse ennast praegu segan, aga mis oleks, kui Triinuga abielluksime?" küsib mees fännide arvamust.

Justin jagab Instagramis, et otsis Triinu-Liisile kihlasõrmuse Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/meettheleos

Triinu-Liis ja Justin kohtusid sotsiaalmeedias. "Sattusin tema sisu nägema TikTokis. Tundus kena, sümpaatne ja enesekindel kutt: mõtlesin, et vaatan, kes ta selline siis on. Piilusin tema Instagrami kontole ja reageerisin ühele pildile tuleleeki kujutava emotikoniga, aga sõnagi ei kirjutanud. Ligikaudu tunnike hiljem oli postkastis temalt sõnum ja nii me juttu rääkima jäimegi," meenutab Triinu-Liis juunis Õhtulehele antud intervjuus.

"mulle on on alati tätoveeritud mehed sümpaatsed olnud. Justinil on minuga meeletult sarnane huumorisoon. See on väga oluline! Lisaks on ta hästi siiras, armastav, hoiab oma lähedasi ja on karjäärile orienteeritud. Ta on kirglik kõiges, mida teeb!" imelteb Triinu-Liis omaväljavalitut.

"Kuigi paljud ei taha seda tunnistada, tekib esmamulje välimuse põhjal. Olin kohe lummatud Triinu ilust ja naeratusest, see on alati olnud minu nõrkus. Praegu paelub mind Triinu juures kõik: tema iseloom ja ettevõtlikkus. Oleme nii mitmes mõttes sarnased, seega ma teadsin, et she is going to drive me crazy ( ta ajab mu hulluks - toim.)." lisab Justin.