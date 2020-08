Piret Krumm: bändiproovis on selline tunne, nagu oleksin esimesel kohtingul 

Kitarril teeb kontserdil kaasa Peter Põder, trummidel Mattis Kirsipuu ja saksofonil Pille-Rite Rei. "Nendega koos on bändiproovis tunne, nagu oleksin esimesel kohtingul – liblikad kõhus tunne on, natuke häbened ja naerad liiga palju mingite asjade peale," sõnab Piret.

Kuigi ametilt ei ole Krumm laulja, on ta laulmisega kokku puutunud ka näitlejatöös. "Muusika ja bändi tegemine on alati olnud väga lähedane ja soe koht minu jaoks, mille kaudu olen ikkagi alati tahtnud laulda. Küll aga olen hoidnud seda pigem tagasihoidlikult enda sees, sest kuulates teisi muusikuid on alati selline tunne, et appi, kuidas ma saaks paremini kui nemad."