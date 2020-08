Cameron Diaz leidis filmindusest taandudes hingerahu 

Diaze arvates ei mõista väga paljud, kuivõrd stressirohke võib näitlejatöö olla. "Tean, et sina mõistad, aga sel tasemel on väga stressirohke töötada ja avaliku elu tegelane olla ja kõigi silme all olla."

Viis aastat tagasi abiellus Diaz rokkar Benji Maddeniga. Mullu detsembris teatasid nad ootamatult, et neile sündis tütar Raddix. Usutavasti tuli laps ilmale surrogaatema abil. Cameron rääkis intervjuus, et just Gwyneth julgustas teda emaks saama. Paltrow'l on abielust Coldplay rokkari Chris Martiniga kaks teismelist last.