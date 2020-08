VÄIKE KOHTUVÕIT: Meghani sõprade isikud jäävad saladuseks 

Prints Harry abikaasa kaebas kohtusse kõmulehte Mail on Sunday välja andva firma Associated Newspapers. Meghan süüdistab Associated Newspapersit isale saadetud erakirja katkendite avaldamises. Kiri oli tema kinnitusel eraviisiline ja konfidentsiaalne.

Kuid Mail on Sunday advokaadid väitsid, et Meghani viis sõpra paljastasid kirja olemasolu ajakirjale People antud anonüümsetes intervjuudes. Seega olnud kiri juba avalik ning Meghani isal Thomas Markle'il olnud õigus sellele reageerida ja oma mainet kaitsta.

Meghan on alati kinnitanud, et tema ei andnud sõpradele luba People'ile intervjuud anda. Ometi tahab ta neid kaitsta. Kuna oli karta, et ajakirjandus avaldab sõprade nimed, esitasid hertsoginna advokaadid kohtule taotluse jätta nad anonüümseks. Eile langetaski kohtunik Warby otsuse, et viis kõnealust isikut jäävad vähemalt esialgu anonüümseks. Kohtuprotsessi alguskuupäeva pole siiski veel välja käidud.