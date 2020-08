Katy Perry pihtimus: „Kartsin emaks saamist paaniliselt.“ 

USA lauljanna on teada andnud, et tema ja "Kariibi mere piraatide" täht Orlando Bloom saavad tütre vanemateks. 35aastane Katy räägib värskes intervjuus, et soov emaks saada tekkis temas alles hiljaaegu. "Kaks-kolm aastat tagasi tekitas see mõte minus kabuhirmu. Mõtlesin, et ma ei kujuta ette, kuidas ma seda küll suudaksin. See on ju hullumeelne. Suudan vaevu enda eest hoolitseda!"