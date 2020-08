Head rahvusvahelist kassipäeva! Eesti staarid ja nende armsad karvased neljajalgsed 

Kertu on väga suur loomasõber, eriti on naise südame vallutanud kiisud. Naine on asutanud ka MTÜ nimega Nurru Ometi, mille kaudu kodututele kiisudele päriskodusid otsib. Eriline kiindumus on naisel musta värvi kasside vastu, kuna ta usub, et need toovad õnne. Kertu isiklik kass on samuti musta värvi ning kannab nime Panter.