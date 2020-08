Staarkiropraktik Allan Oolo: jälitan Katrin Lusti Eesti kõrgeimasse kohtusse, et võidelda kõigi eest, kellele on ta liiga teinud  

„Telesaade nimega „Kuuuurija“ avaldas saateosa, mis tõi kaasa tohutul hulgal huvi, kuid ka väärarvamusi seoses minu kui tervishoiutöötajana siin, Eestis. Tahksin neid väärarvamusi selgitada. Neid, mis võis tekkida saadet vaatanud inimestel, kes mind ei tunne, ega ole tegelikult minu tegevusega sugugi kursis,“ alustab Oolo.

„Kiropraktika on üks viiest ametist, kus võib kasutada doktori tiitlit, sest on esmatasandil tervishoiuteenuste arstid ehk õppinud laiapõhiselt minimaalselt viis aastat kraadiõppe ülikoolis,“ sõnab Oolo, et tema moodustas Eestis esimese kiropraktika seltsi - Eesti manuaalse meditsiini ja kiropraktika seltsi. Ja hiljem Eesti Kiropraktik Arstide Liidu.

Oolo väitel on mitmeid erinevaid, selles telesaates tahtlikult loodud väärarusaamu, et teemat vaatajaskonnale müüa. „Telesaade loodi mitte ainult minu põrmustamiseks, vaid kõigi, kes minuga koos või minu alluvuses töötavad. Kolm arsti, kellega koos töötasin ja senini töötan, kes on arstiteaduse tipp-dokorid - neid rünnati. Ka nemad pöördusid tervishoiukomiteesse ja neil ei leitud mingit süüd.“

„Üks, mida rünnati oli loa olemasolu või puudumine kliinikus süste teha. Muidugi on arstidel luba teha süste koduvisiitidel, nad võivad süstida kus tahes, olemata selleks haiglas või meditsiinikeskuses. Neil olid kõik õigused selles kliinikus süstide tegemiseks, mis on vajalik minu loodud külmunud õla mittekirurgiliseks operatsiooniks. See tekitas neile tohutult emotsionaalset pinget ja rahutust. Ja nii teha oli ääretult inetu. Arstidele, kel on suurepärane maine ja kes on suurepärased arstid,“ selgitab Oolo.

Oolo sõnul tormas TV3e saatejuht Katrin Lust järeldustele, et ta on kaubamärgistanud nime „Dr. Oolo“. „Nad ei mõistnud, et ma ei kaubamärgistanud Dr. Oolot selleks, et kasutada oma nime ees lühendit „Dr.“. Sel polnud sellega mingit pistmist. Kaubamärgistamise põhjuseks oli see, et pidasin aastaid tagasi läbirääkimisi firmaga, et tuua Eestisse tervishoiutooteid. Ravitoitaineid ja teatud tüüpi ravigeeli, mille valem mul oli. Ma ei kaubamärgistanud Dr. Oolot kellegi eksitamiseks või lollitamiseks. Ma pole kunagi kedagi eksitanud. Kaubamärgistasin selle seaduslikult oma toodetele panemiseks.“

„Olen kiropraktiku eriala heaks Eestis palju teinud ja võtan seda tegelikult kui rünnakut, mitte ainult minu, vaid terve elukutse vastu, kui keegi avalikustab ettepaneku, et kiropraktik ei olegi arst. Kiropraktik pole meditsiiniline arst, kuid kiropraktik on arst. Ta on kiropraktika arst,“ selgitab Oolo, et kõik patsiendid on alati teadnud, et ta on kiropraktika arst. „Meedia, patsiendid ja laiem üldsus on mulle viidanud, kui Dr. Oolole.“