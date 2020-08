VINGE! Tommy Cash on maailmakuulsa brändi uus reklaamnägu 

Adidase bränd on loonud jalavarjud, mida on välja antud erinevate linnade sümboolikaga – näiteks New York, Berliin, London, Tokyo. Tommy Cashi jalanõukappi kuulusid Pariisi omad. „Kui ma saaksin ajas tagasi minna ja öelda sellele väikesele poisile, et ta teeb ühel päeval Adidasega hämmastavaid asju... ma ei usuks seda. Ma tahaksin tänada Adidas Russiat, et nad aitasid selle väikse poisi unistused teoks teha, kelle esimesed valged Stan Smithid varastati Egiptuses ära. See väike poiss on olnud siin juba dressi-aegadest ning on siin igavesti ka pärast Jeremy Scott-i ja Ye-d..,” kirjutab Tommy enda Instagramis.