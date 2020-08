Inimesed Brigitte Susanne Hundile on konkurent tekkinud? Juutuuber Andrei Zevakin hakkas bachatat tantsima Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 18:37 Jaga: M

Andrei Zevakin Foto: Merilin Ulm

Muusikaprodutsent ja juutuuber Andrei Zevakin lubas enda jälgijatele peaaegu kaks kuud tagasi, et hakkab bachatat tantsima. Nüüd on see aeg lõpuks käes, mil lubadus sai täidetud.