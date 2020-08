Sex Pistolsi staar hooldab Alzheimeri-haiget abikaasat 

1979. aastast abielus olev Lydon rääkis 2014. aasta intervjuus, et mõte Norast (78) ilmajäämisest on talumatu. „Kui üks meist enne teist minema peaks, oleks see ellujääja jaoks tappev. Nora on minust vanem, aga naised elavad kauem, nii et me peaksime korraga surema. See oleks ideaalne.“ Nüüd aga peab Johnny Rottenina tuntud Lydon päevast päeva tunnistajaks olema oma kalli abikaasa kaugenemisele. „Noral on Alzheimer ...“ ütles Los Angeleses elav Lydon Daily Mirrorile. „Olen tema täiskohaga hooldaja ja ma ei lase kellelgi talle mingit udu ajada. Minu jaoks on tegelik inimene endiselt alles. See, keda ma armastan, on ikkagi iga minut olemas, ja see ongi mu elu. Paraku unustab Nora igasuguseid asju, aga eks me ju kõik unusta?“