Lauri Õunapuu: kui eestlastele oleks sündinud üks Veljo Tormis vähem, poleks me võib-olla täna rahvana need, kes oleme

KINGITUS EESTI RAHVALE: „Veljo Tormise teene on, et ta võttis noodsamad unustatud ja kadunud laulud ja andis need rahvale tagasi. „Palun – leidsin meie tagatoast triljoni krooni väärtuses antiikkultuuri, ega te sellest juhuslikult huvitatud ole? No igal juhul kui olete, jätan need siia lauale,““ sõnastab muusik Lauri Õunapuu helilooja Veljo Tormise tähtsuse Eesti kultuuriloos. Kolm aastat tagasi manalateele läinud Tormis oleks tänavu 7. augustil saanud 90aastaseks. Foto: ARNO SAAR

„Veljo Tormis oli kõva mees! Ta oli inimene, kelle panust Eesti kultuuri on võimatu ülehinnata,“ meenutab Metsatöllus rahvapille mängiv Lauri Õunapuu Eesti heliloojat tema 90. sünniaastapäeva eel.