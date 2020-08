VIIMANE PIISK KARIKAS! „Rannamaja”-Seidi pahandab: mulle ei meeldi sellises olekus pildile ronida! 

Tõsielusarjas „Rannamaja” osalenud Seidi Voogre on pidanud rinda pistma ka tuntuse tülikama poolega. Noore inimesena tahab ju ka Seidi end aeg-ajalt vabaks lasta ja sõpradega väljas käia. Ent pidutsedes juhtub üha tihemini, et ligi tulnud austajad tahavad koos Seidiga pilte teha.

Suurema kamba poolt pildi küsimine on olnud Seidi jaoks kõige ekstreemsem. „Siis nad kogunevad mu ümber ja sõbrad kaovad niimoodi ära,” pahandab ta.

Neiu teeb ka ise joogisena Instagrami story'sid, kuid see on tema sõnul teine asi. „Need pildid on minu käsutuses ja saan kontrollida, mida jagan,” sõnab ta.

Seidi siiski kätt alati ette ei pane ning julgustab pilte küsima muul ajal kui pidutsedes. „Tänaval või mujal tehku inimesed pilte nii palju, kui ise tahavad. Ma olen sõbralik inimene ega ütle kunagi piltidest ära. Välja arvatud juhul, kui ma olen peol.”

Kui võib tunduda, et tõsielusarjastaari elu võib olla keeruline ning inimesed jooksevad teda nähes kohe tormi, siis tegelikult on Seidi sõnul päevavalges üsnagi lihtne liikuda. „Eks siis küsitakse ka pilte, aga rohkem on sosistamist ja näpuga näitamist.”