Muusik Neil Young kaebas Donald Trumpi kampaania korraldajad kohtusse 

Youngi kinnitusel mängiti Trumpi hiljutisel toetusmiitingul Tulsas tema palu "Rockin In The Free World" ja "Devil's Sidewalk", ilma et selleks oleks tema luba küsitud. Kõnealuseid laule on Trumpi kampaanias varemgi kasutatud, vahendab BBC News.

Young kinnitas New Yorgi kohtusse antud hagis, et on 2015. aastast saadik jätkuvalt ja avalikult tauninud oma muusika kasutamist Trumpi kampaanias. Kampaania korraldajad on rokkari soovi eiranud ja tema laule ilma loata edasi mänginud.