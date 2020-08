ARMULUGU PURUNES: Paris Jackson läks poiss-sõbrast lahku 

"Meie, Jäärad, oleme olukorrast olenevalt väga läbematud," ütles Paris (22). "Armastatud inimeste ja asjade koha pealt on meil pühaku kannatus. Aga meie dünaamika Gabe'iga on väga huvitav. Oleme mõlemad topeltkangekaelsed. Mina olen alati kangekaelne olnud ja ma teadsin, et ka tema on kangekaelne, sest ta on Sõnn."