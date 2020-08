Harry ja Meghani lemmikloom kannab erilise tähendusega nime 

Raamatu teatel võtsid prints ja tema näitlejannast naise varsti pärast pulmi - 2018. aasta augustis. Musta labradori retriiveri nimi on seni selgusetu olnud, kuid kõmulises elulooraamatus paljastatakse, et Sussexi hertsogipaar kutsub oma karvast lemmikut Pulaks.

Koera nimel on eriline tähendus." "Pula on ametlik valuuta Botswanas, Aafrika riigis, kuhu Harry Meghani nende suhte algul viis," kirjutab ajakiri People. Ühtlasi tähendab pula tswana keeles vihma - Lõuna-Aafrikas, kus seda keelt räägitakse, on põuase kliima tõttu vihm äärmiselt kõrges hinnas. Seetõttu viitab nimi Pula väärtuslikkusele ja ka õnnistusele.