Mis uus silmarõõm? Siret Kotka eitab, et tema süda on taas võetud: see on täielikult vale info 

"Ma ei tunne sellist inimest, see on täielikult vale info. See, kes need vihjed teile saatis, tahtis vist nalja teha," vastab Siret heatujuliselt küsimusele, kas seilab tõepoolest taas armastuse lainetel. "Mul ei ole hetkel silmarõõmu, kellega võiksin ennast reklaamida!" jääb ta konkreetseks.

Martin ja Siret abiellusid 2017. aasta kevadel Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. 2017. aasta oktoobris sündis nende perre poeg. Mullu veebruaris hakati aga sahistama, et Martinil on kirglik romaan Jõhvi vallavalitsuse liikme ja kunagise bikiinimissi Jekaterina Vassiljevaga. Osapooled eitasid romaani ja abieluprobleeme.

Mais tunnistas Jekaterina endine abikaasa Anton Kroonikale, et nendegi abielu läks kevadel luhta. Ta kolis nende ühisest majast välja, Martin aga sisse. "See oli 13. märts, kui Martin tuli koju ja ütles, et tal on tunded teise naise vastu ja et ta peab nüüd minema," avaldas Siret Kotka-Repinski Kroonikale antud intervjuus päeva, mil tema maailm kokku kukkus ja abikaasa teatas tunnetest Jekaterina Vassiljeva vastu.

"Kui ma sellest kevadel teada sain, siis pidasime pikki vestlusi ja ma püüdsin argumenteerida. Kuid selge on, et armastuse vastu ei saa. Kui mehe süda on mujal, tuleb ta vabaks lasta," rääkis Siret, kes põhjendas abielu lõhkiminekut sellega, et ju ei olnud nende suhte vundament piisavalt tugev. "Meil olid probleemid, mis jäid lahendamata, küsimused, mis jäid üksteiselt küsimata, sest meil ei olnud üksteise jaoks aega. Üks kampaania lõppes, teine algas, siis tuli koduehitamine ja -renoveerimine, siis tuli laps, Martin läks Jõhvi vallavanemaks, tuli kaugenemine. See oli paras proovikivi, me ei suutnud seda lihtsalt läbida."