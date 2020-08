Tanel Padar suvetuurist Lennaga: publiku sisemine põlemine on sama suur kui meil 

Esimesed kontserdid on juba tehtud ja laval esinemist ootasid mõlemad pikisilmi. "Ma arvan, et olen tegelikult aastaid oodanud, et Taneliga lõpuks mingit projekti koos teeksime ja nüüd lõpuks on meil nii lugu kui ka kontsert," tõdeb Kuurmaa.

Lisaks muusikutele ootas kontserte ka publik. "Publiku pealt on näha, et neil on sisemine põlemine sama suur, kui meil. Meil on kihk esineda ja neil oli väga vaja seda päris kontaktset kontserti. Üks asi on ekraanilt vaadata, teine asi on ikka kohapeal olla," ütleb Padar.