Elton Johni eluloofilm ja -raamat rebisid ta eksnaise hingehaavad lahti 

Elton (73) tutvus endast kuus aastat noorema saksa heliinseneri Renatega 1983. aastal oma comeback-albumi „Too Low for Zero“ salvestamisel. Muusikatööstuses oli juba aastaid sahistatud laulja homoseksuaalsusest ja tema võimalikust intiimsuhtest oma sõnadekirjutaja Bernie Taupiniga. Ometi viis ta 1984. aasta sõbrapäeval Renate Austraalias altari ette. Aastal 1988 abielu lahutati. Hiljem tunnistas superstaar, et on gei. Oma nüüdse abikaasa David Furnishiga kasvatab Elton kaht surrogaatema abil saadud poega.