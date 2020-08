Tükeldatud räpistaari surma saladus – mängu tuleb noor armuke! 

Andy Cartwrighti nime all tegutsenud Yushko (30) surnukeha leiti tema ja Marina Kokhali Peterburi kodu külmikust. Abikaasa kinnitas uurijatele, et just tema oli oma mehe laiba tükeldanud ja prügikottidega külmikusse pannud. Tükeldamise ajal viibinud korteris ka nende kaheaastane poeg.

Räppari lesele Marina Kokhalile on esitatud süüdistus oma mehe mõrvamises. Foto: Valentin Yegorshin

NAISE KÄTETÖÖ? Ukraina räppar leiti oma külmikust tükeldatuna Marina (36) väitis, et Alexander oli surnud uimasti üledoosi. Naine ei tahtnud, et fännid nii häbiväärsest surmast teada saaksid, ning otsustas seetõttu Yushko laiba ära peita. Tükeldamine võtnud neli päeva. Räppari sõrmeotsad üritanud Marina rottidele sööta, et surnukeha identifitseerida ei saaks. Mehe mõrvamist Kokhal eitab.