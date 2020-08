„PUUDUTA MIND“ 144. SAADE | Telegramlased Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa ei väsi üllatamast 

Vaimsete uudiste portaali Telegram loojad ja juhid Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa on möllanud popimate veebiportaalide rivis juba aastaid. Portaali Telegram peatoimetaja Mariann Joonas rõhutab, et toimetus lähtub oma töös missioonitundest. "Huvitav on vaid see, et kuigi meie tunnetasime juba ammu, et Maa on lame, siis tegelikult tuli see ka meile lõpuks ikkagi üllatusena. Ja see on see hetk, mille nimel oleme elanud terve oma elu," rääkis Hando Õhtulehele antud intervjuus aastal 2017. Vaata seda meenutust SIIT!