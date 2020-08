ERKI Moeshow toimub uuel viisil: esitlused toimuvad personaalsel laval, iseseisva muusika ja keskkonnaga 

Seekord toob ERKI moevaatemäng noorte moeloomingu publikuni uudse moelavastuse, showcase’i, vormis. See tähendab, et pealtvaatajatel on võimalik osa saada kuueteistkümne andeka noore disaineri kollektsioonide esitlustest eraldi keskkondades. Iga sõu toimub personaalsel laval, iseseisva muusika, keskkonna ja modellide liikumisega.

Tema sõnul oleks moevaatemängu veebiplatvormile viimine olnud lihtsaim lahendus, kuid otsustati aja kulgu kasutada enda jaoks positiivses võtmes. “Seetõttu ka venitasime avalikkuse ette tulemisega,” lisab korraldaja. Otsus oli selge ja kindel juba maikuus, et ERKI Moeshow peab toimuma siiski reaalselt live’is koos publikuga. “Kuna viiruse oht on meie ümber endiselt kõrge, oleme põhjalikult läbi mõelnud võimalused, kui peaksime pealtvaatajate osalemist piirama või looma 2 + 2 reegli. Praegune lavastuse ülesehitus annab meile võimaluse igas olukorras moeetendus läbi viia ja selliselt, et pealtvaataja saaks vahetult osa noorte disainerite põnevast loomingust,” on korraldaja kindel.