„PUUDUTA MIND“ 145. SAADE | Kaugvaatleja Tommi Topelund suudab leida kadunud võtmed kasvõi teiselt poolt maailma 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on kaugvaatleja Tommi Topelund.

Tommi Topelund on kaugvaatlusega tegelenud aastaid. Saates uurime, mis on, kuidas toimub ja milliseid võimalusi pakub remote viewing ehk kaugvaatlus. Mida uskumatut on kaugvaatlejad oma seanssidel näinud? Kas näiteks ka kadunud võtmed on võimalik kaugvaatluse teel üles leida? Isegi siis, kui need on kaotsi läinud teiselpool maailma?

Mis on kaugvaatlus ja kuidas seda defineerida?

Harilikult mõeldakse selle all isiku võimet kirjeldada geograafilisi paiku endast sadu tuhandeid kilomeetreid eemal. Kuigi fenomen ise on tõestust leidnud, ei ole peavoolu teadlased selle toimimist senini suutnud seletada. On oluline märkida, et paljud uuringud nendest programmidest jäävad salastatuks ning suurem osa infost, mida me sel teemal valdame, on varem olnud salastatud. See paneb mõtlema – millist infot veel praegu saladuses hoitakse?

