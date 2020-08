PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 5. august 

Inimesed sinu ümber peegeldavad su enda käitumist. Kui nad on turris või ükskõiksed, oled ehk hoolimatu olnud, kui nad aga sulle naeratavad, on see sinu lahkuse peegeldus.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled sitke ja vastupidav. Ehkki päev võib tuua keerukaid olukordi ja üksjagu inimeste vahelist pinget, tead sa täpselt, kuidas niisugustes oludes kenasti ellu jääda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tegutsemine on takistatud seetõttu, et sul on liiga vähe infot. Sind valdab tung edasi minna, ent takerdud, kuna ei saa kuigi hästi aru, mida sa tegema peaksid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul on küll vahe mõistus, aga tunnetest ta siiski jagu ei saa - need on lihtsalt tugevamad. Ära üritagi emotsioone eitada, õpi nendega elama, enda tundlikkust aktsepteerima.