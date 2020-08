Taylor Swifti uus album püstitas esimese nädalaga mitu rekordit 

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud eriolukorras kirjutatud ja salvestatud "Folklore" - Swifti kaheksas album - kaugeneb lauljanna viimase kolme plaadi popsaundist, kuid fännidele paistab see väga meelepärane. Plaati striimiti Spotifys esimese päevaga 80,6 miljonit korda - see on naisartistide rekord. USAs müüdi "Folklore'i" nädalaga 846 000 eksemplari, mis teeb sellest aasta edukaima plaadi.