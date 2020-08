Meghan 39! Loe, millist tava prints Harry naine igal sünnipäeval järgib 

Meghani mullusel sünnipäeval soovis prints Harry (35) oma naisele avalikult õnne nende Instagrami konto Sussex Royal kaudu, mille nad pidid Briti kuningakojast lahkudes sulgema. Vaevalt et koos perega rambivalgusest taandunud prints tänavu avalikke sünnipäevaõnnitluse jagab. Kuid Meghan on varem kirjeldanud, kuidas ta oma sünnipäeval alati üht ja sama asja palub.

"Ema on alati öelnud, et sünnipäevad on su isiklik uusaasta. Su enese võimalus teha vaid enese jaoks otsuseid ja ennustusi uueks aastaks," kirjutas endine näitlejanna 2016. aastal oma elustiiliblogis The Tig, mille ta printsi pruudiks saades sulges. "