„Harry Potteri“ staar tunnistab aastatepikkust narkosõltuvust 

Inglise näitleja kirjutas ajakirja rubriigis "Kiri mu nooremale minale", et sõltuvuste teke on talle eluaeg iseloomulik olnud. Esimest korda jõi ta end täis 12aastaselt.

"16aastaselt olin napsi juba läbinud ja alustasin aastakümnete pikkust armulugu narkootikumidega."

Isaacsi sõnul oli tal põletav vajadus olla "teadvusel, mõtlevast, tundvast inimesest nii kaugel kui võimalik". Uimastid tekitasid filtri. "Ükski sõnum ei jõudnud mulle ligi 20 aasta jooksul kohale."

Näitleja meenutab, et veidi enne seda, kui ta oli otsustanud pikale narkosõltuvusele viimaks lõpu teha, tabas ta end mõttelt: "Kui kõik mu tuttavad peaksid surema, iga viimane kui neist, poleks sellest mulle suurt midagi. See oleks ehk toregi, sest siis oleks mul ettekääne istuda üksi toas ja narkootikume võtta, ja kõik ütleksid vaid: "Eks see ole arusaadav, kuulsite ikka, mis temaga juhtus?""