NII ARMAS | Argo ja Maarja Kerner-Ader jagavad esimesi pilte pisipoegadest 

"10. juuli sai meie pere kahekordse täienduse. Oleme nüüd viiekesi ja elu sai jälle uue tähenduse. Meie pisikesed kaksikutest inglipoisid on Trevon ja Roven," kirjutas Ader Instagramis.

Nüüd jagab paar imearmsaid pilte pisipoegadest. "Minu pere, mu suurim varandus. Kui kunagi vaid oskasin unistada kaksikutest, siis nüüd on kõik mu unistused järsult saanud reaalsuseks. Veel ei usu ise ka neid pilte vaadates, et mul on 3 imearmsat ja ägedat kutti, kelle üle olen nii uhke," kirjutab Maarja oma postituses.